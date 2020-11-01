أكثر من 46 ألف حالة جديدة حصيلة قياسية لإصابات كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 46290 إصابة جديدة و231 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يمثل ارتفاعاً لكلا المؤشرين مقارنة مع الإحصائية السابقة.

ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية قولها في تقرير يومي إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 1413915 وإجمالي الوفيات إلى 37019 حالة.

وكانت الحكومة الفرنسية فرضت أول أمس الإغلاق العام الثاني في البلاد على خلفية ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحياناً آلالف حالة.

وتعد فرنسا الدولة الأولى في غرب أوروبا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس والخامسة عالميا بينما تحتل المرتبة السابعة من حيث حصيلة وفيات الجائحة.

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