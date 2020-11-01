مؤتمر الأحزاب العربية: التمسك بالمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي

جددت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية التأكيد على دعمها المقاومة الوطنية في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب.

وشددت الأمانة العامة في بيان اليوم على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني داعية القوى والفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية العربية إلى القيام بأوسع التحركات الشعبية والفعاليات دعما للحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر البيان أن ما تبع”وعد بلفور”من نكسات ونكبات وصولاً إلى إعلان ما يسمى ”صفقة القرن”ومخططات الاحتلال بشأن القدس والجولان السوري المحتل والضفة الغربية هو الوجه الآخر لهذا الوعد المشؤوم.

بدوره شدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان على التمسك بخيار المقاومة ودعمها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي حتى تحرير الأراضي العربية المحتلة.

وحذر الحزب في بيان من المؤامرات الخطيرة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على محور المقاومة مشددا على التمسك بالمقاومة نهجاً وخياراً والاستمرار في خوض معركة المصير القومي دفاعاً عن فلسطين المحتلة.

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