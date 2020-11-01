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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 16 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 01 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
مؤتمر الأحزاب العربية: التمسك بالمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي
العراق.. ضبط مخبأ أسلحة للإرهابيين في الأنبار
إغلاق صناديق الاقتراع الخاص بالاستفتاء على الدستور الجزائري
استشهاد مدنيين اثنين برصاص قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين
مجلس النواب المصري يوافق على تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد
طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه المناطق السكنية في اليمن
الشرطة الفرنسية تعتقل 6 أشخاص على خلفية هجوم نيس
القوات العراقية تلقي القبض على سبعة إرهابيين في نينوى
مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار في منشأة زراعية جنوب نابلس
المهندس عرنوس لأعضاء نقابة المهن المالية والمحاسبية: السعي الحكومي المستمر لتعزيز التشاركية مع المنظمات والنقابات المهنية