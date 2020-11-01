ما مدى أهمية ما قدمه الفيلسوف والمفكر دنيس..؟

سمير المحمود:

بداية يمكن القول إنه قد تم النظر إلى المفكر والفيلسوف دنيس على أنه الوريث المباشر للأزمنة الرسولية، ومن الوجهة الزمنية التي تقع في حوالي أواخر القرن الخامس أو في أوائل القرن السادس كان هو من أوائل الآباء، وإنتاجه المعرفي كان مرجعاً لمئات المفكرين والفلاسفة والعلماء فمثلاً الفيلسوف توما الأكويني يذكر في كتبه المفكر دنيس حوالي ألف وسبعمئة مرة حيث كانت مكانة دنيس بالنسبة للأكويني كمكانة أوغسطين تماماً؛ حجة ومرجعاً، حيث عندما كان يعمل الأكويني على تنقيح فكرة أسطورية ما كان يستعين بأفكارهما، ثم بعد الأكويني هناك الكثير من المفكرين والفلاسفة الذين غرفوا بكل محبة وإيمان من المنابع الدنيسية، وقد لعبت مؤلفاته دوراً كبيراً في تاريخ الفكر الغربي حيث لم يكن بالإمكان رفض كتابات في ذلك الزمن تحمل مثل ذلك الطابع الفكري الذي قدمه دنيس، ومن حيث إن تلك الكتابات لم تكن سهلة الفهم بالنسبة للكثيرين ولأنها كانت لها أهميتها في ذلك الحين فقد عمل الفلاسفة على ترجمتها وشرحها، ومن الذين قاموا بهذا العمل يمكن أن نذكر هلدوين وسكوت أريجينا وجان سارازان وروبير غروستيت وأمبرواز ترافر ساري ومارسيل فيسان، إلا أن أشهر المفسرين لمؤلفاته كان سكوت أريجينا وهوغ دي سان فكتور وتوماس غالوس وألبير الكبير وتوما الأكويني، وقد وصف النقاد كتابات دنيس بأن مسارها كان على التوازي مع كتابات أوغسطين وإذا اجتمعتا تلك الكتابات في بعض كتب التوليفات التي كان يقوم بها الباحثون أمثال سكوت أريجينا فإنها بحسب النقاد كانتا تجتمعان لتوليد مؤلفات قيمة وأصيلة.

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