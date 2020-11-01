إغلاق صناديق الاقتراع الخاص بالاستفتاء على الدستور الجزائري

أغلقت صناديق الاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري مساء اليوم وبدأت عملية فرز الأصوات.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية واج عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قوله في تصريح: تم إغلاق عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور والشروع في عملية فرز الأصوات طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وأشار شرفي إلى أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور بلغت حتى منتصف اليوم 13.03 بالمئة أي ما يعادل 3070912 ناخباً.

وكانت مراكز الاقتراع فى كل أنحاء الجزائر بدأت صباح اليوم عملية التصويت على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الـ 15 من أيلول الماضي.

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