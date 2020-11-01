الصحة: 61 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 45 حالة و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 45 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وبينت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5789 شفيت منها 2021 وتوفيت 292 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٢ في حمص

٢١ في ريف دمشق

٧ في حماة

٧ في طرطوس

٤ في اللاذقية

حالات الوفاة:

٢ في حمص

١ في حماة

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٦ في حمص

٦ في اللاذقية

٥ في دمشق

٥ في حلب

٥ في درعا

٥ في ريف دمشق

٥ في حماة

٤ في السويداء

٤ في طرطوس

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