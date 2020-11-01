اتحاد جديد لرفع الأثقال.. بالتزكية !

حبيب حماد

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال اجتماعها اليوم في مبنى الاتحاد الرياضي العام لانتخاب إدارة جديدة للاتحاد العربي السوري لرفع الأثقال, و حضر الاجتماع عمر عاروب نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام و محمد الحايك عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي والدكتور صلاح الدين الخطيب أمين سر اللجنة الأولمبية.

وأكد العاروب خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالقوانين و المعايير الموضوعة و تكريس العمل المؤسساتي و التشديد على ضرورة احترام كافة القيم الأخلاقية, منوهاً بأن الاتحاد الرياضي العام سيبقى السبّاق إلى مراقبة الاتحادات الرياضية وتقديم كل الإمكانات و التسهيلات لها والتي تهدف الى الارتقاء إلى أعلى المستويات وضرورة العمل الجاد و الدؤوب من أجل إنجاح أي رياضة بما يساهم في تطويرها و الارتقاء بمستواها الفني و الإداري.

وبدوره أكد محمد الحايك خلال اجتماعه مع أعضاء الاتحاد المنتخب على أهمية وضع الاستراتيجية الصحيحة و العلمية المدروسة للنهوض و الارتقاء بعمل الاتحاد و أنه منذ اليوم لن نقبل بأن نكتفي بالمشاركة إنما سوف نضع هدف الوصول إلى العالمية نصب أعيننا ولن نقبل بأي مشاركات خلبية على مستوى اتحاد رفع الأثقال و على مستوى كل الاتحادات, منوهاً في الوقت ذاته بالاهتمام بالقواعد الشابة التي هي رديف حقيقي للرياضة.

أما على مستوى اتحاد رفع الأثقال فقد أكد حسنين الشيخ على أن الارتقاء بالعمل التنظيمي و الإداري هو البوصلة الحقيقية التي نسعى من خلالها لحصد البطولات و كتابة تاريخ جديد لهذه اللعبة وخصوصا أننا أمام مرحلة مهمة من مراحل عمل الاتحاد العربي السوري لرفع الأثقال وسوف نعمد إلى المشاركة في البطولات القادمة لأن الهدف الحقيقي الذي نصبو إليه هو حصد الألقاب.

وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب حسنين الشيخ بالتزكية وعدم قبول طلبات الترشح الأخرى لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة و انتخاب كل من : باسل رمضان إبراهيم وعهد جغيلي وقيس عبد المعين الأسعد ومحمد نجار و سلوى الصالح و غانم إبراهيم أعضاء جدداً للاتحاد العربي السوري لرفع الأثقال.

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