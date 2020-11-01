استشهاد مدنيين اثنين برصاص قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين

استشهد مدنيان برصاص قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن قوات الاحتلال التركي أطلقت النار مساء اليوم باتجاه سيارة مدنية “فان” أثناء سيرها في مدينة رأس العين ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين كانا ضمن السيارة.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول من العام الماضي أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإشاعة الفوضى وممارسة مختلف أشكال الإرهاب بحق الأهالي ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم ونزوح عدد كبير باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.

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