مجلس النواب المصري يوافق على تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد

وافق مجلس النواب المصري اليوم على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظراً للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد.

ووفقاً لموقع اليوم السابع قال رئيس المجلس علي عبد العال خلال جلسة اليوم: توفرت الأغلبية المطلوبة لموافقة المجلس على القرار وهي أغلبية عدد أعضاء المجلس لذلك أعلن موافقة المجلس على إعلان حالة الطوارئ.

وينص قرار الرئيس المصري إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين حيث تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفرضت حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في الـ 9 من نيسان 2017 في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن لمدة ثلاثة أشهر.

طباعة