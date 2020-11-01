طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه المناطق السكنية في اليمن

جدد طيران العدوان السعودي مساء اليوم استهداف الأحياء السكنية في اليمن مخلفا أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر أمني لموقع المسيرة نت بأن طيران العدوان استهدف بعدة غارات منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة ومديرية حرض في حجة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف و4 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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