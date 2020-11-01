اندلاع حريق في مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول التركية

اندلع حريق هائل اليوم في مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول التركية ترافق مع سماع دوي انفجارات ما اضطر السلطات لإجلاء العاملين فيه دون ورود تفاصيل حول ضحايا أو إصابات.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر محلية قولها إن الحريق اندلع في سقف مبنى تابع للكلية التابع لجامعة اسطنبول بمنطقة فاتح جراء احتراق مادة عازلة اشتعلت فيها النيران أثناء تنفيذ أعمال على سطح المبنى المكون من سبعة طوابق.

بدورها ذكرت إدارة الإطفاء في اسطنبول في تغريدة لها على حسابها على موقع تويتر أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان لمنع انتشار الحريق ولا تزال عمليات إخماد النيران مستمرة.

كما ذكرت إدارة الجامعة في تغريدة على تويتر أن النيران اشتعلت بمادة العزل دون الكشف عن مستوى الأضرار كما أكد مكتب بلدية اسطنبول أيضاً وقوع الحريق دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من حي الفاتح.

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