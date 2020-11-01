القوات العراقية تلقي القبض على سبعة إرهابيين في نينوى

ألقت القوات العراقية القبض على سبعة من إرهابيي تنظيم “داعش” بمحافظة نينوى شمال البلاد اليوم.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية إن قواتها تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين من تنظيم داعش عملوا بما يسمى المعسكرات العامة للتنظيم، مشيرا إلى اعترافهم بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وكانت القوات العراقية المشتركة اعتقلت في وقت سابق اليوم أحد إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

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