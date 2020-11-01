مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار في منشأة زراعية جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على منشأة زراعية في قرية الساوية جنوب نابلس في الضفة الغربية وقطعوا عشرات الاشجار.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منشأة زراعية تقع على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله وعاثت فيها خرابا وقطعت عشرات الأشجار.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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