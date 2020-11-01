أرمينيا تؤكد امتلاكها أدلة قاطعة على تجنيد النظام التركي لمرتزقة وإرسالهم إلى أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن هناك أدلة قاطعة جديدة على قيام النظام التركي بتجنيد ونقل مرتزقة من سورية إلى أذربيجان.

ونشر رئيس الحكومة على صفحته في فيسبوك اليوم مقطع فيديو يظهر فيه أحد المرتزقة الذي تم القبض عليه من قبل وحدات جيش اقليم قره باغ.

وقال باشينيان: الآن هناك أدلة كاملة وشاملة لتجنيد الآلاف من المرتزقة في سورية ونقلهم من تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك بإقليم قره باغ، موضحاً أن المواد تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها من دون عواقب.

وكانت تقارير إعلامية أكدت قيام نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مئات المرتزقة من سورية للمشاركة في المعارك في إقليم قره باغ.

إلى ذلك، أكد السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي ييرخوف أنه يجب في الوقت الحاضر على الجميع الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد للنزاع في ناغورني قره باغ.

وقال الدبلوماسي الروسي للصحفيين اليوم: يجب أن نأخذ في الاعتبار الشيء الرئيسي وهو أن هناك معارك تتسبب بقتل الناس لذلك إذا كان لدى أي شخص الآن أدنى فرصة للتأثير في مسار الأحداث ولتقديم أي مساهمة في تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار فيجب استخدامها وبطبيعة الحال ينبغي على الجميع الآن الامتناع عن أي خطوات من شأنها إضافة الوقود إلى لهيب هذا النزاع.

وأشار ييرخوف إلى الدور الذي يلعبه النظام التركي في النزاع باقليم قره باغ عبر إرسال المرتزقة والإرهابيين من سورية، إلى هناك وقال: شاهدت بنفسي مقاطع فيديو يظهر فيها مسلحون أسرى يدلون بشهادات مهمة فيما أكدت تقارير المشاركة الواسعة للمسلحين في صراع قره باغ بل وكذلك مقتل أكثر من مئتين منهم حتى الآن.

ولفت ييرخوف إلى أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ومسؤولين روسيين آخرين قالوا في وقت سابق إن وجود المسلحين في منطقة النزاع هذه الأيام يشكل خطرا كبيراً ويدعو لقلق روسيا العميق.

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