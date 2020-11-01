المهندس عرنوس: السعي الحكومي المستمر لتعزيز التشاركية مع المنظمات والنقابات المهنية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال اجتماع مع مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية أهمية الاستثمار الأمثل للخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية لتضطلع بدورها في تطوير مختلف مفاصل العمل الاقتصادي في القطاعين العام والخاص والمشاركة باتخاذ القرارات التي تعزز مقومات صمود الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس عرنوس إلى السعي الحكومي المستمر لتعزيز التشاركية مع المنظمات والنقابات المهنية التي تعد رديفاً وطنياً مهماً، والاستفادة من خبراتها في رسم الاستراتيجيات وتوصيف المشكلات الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة لها، داعياً النقابة إلى تقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة بتطوير العمل الحكومي لجهة ضبط الإنفاق وتوجيهه للمطارح الإنتاجية وتطوير التشريعات الناظمة للمؤسسات الاقتصادية واستثمار خبراتها بالشكل الأمثل، إضافة إلى تقديم الأفكار البناءة والموضوعية لتطوير القرارات الاقتصادية وتوظيفها بالشكل الذي يحسن الواقع الخدمي والمعيشي.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن استعداد الحكومة لتوفير مستلزمات عمل النقابة وتوسيع نشاطاتها لتضم شريحة أوسع من خريجي الاختصاصات الاقتصادية على امتداد سورية ودعمهم للمشاركة في القطاعات المالية والمحاسبية والاقتصادية.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تنظيم مهن المالية والمحاسبة وتوسيع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية وتعزيز قنوات التواصل مع القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخبرات الموجودة لدى النقابة، ورفع أجور الخبرات المحاسبية واستصدار القرارات التي تربط خريجي الاختصاصات الاقتصادية بسوق العمل، واستثمار الخبرات المتاحة لدى النقابة للمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية المتعلقة باختصاصها وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الاقتصادية، وتحسين المزايا للمنتسبين للنقابة.

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