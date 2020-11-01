بريطانيا تتوقع إطالة فرض الحجر الصحي لاحتواء كورونا

أعلن المسؤول عن تنسيق الإجراءات الحكومية البريطانية لمكافحة وباء فيروس كورونا مايكل غوف أن إجراءات احتواء الوباء التي تم فرضها في البلاد “قد تطول” لفترة أكبر.

وقال المسؤول البريطاني لمحطة سكاي نيوز الإخبارية: إن الحكومة تأمل أن يكون معدل انتشار الفيروس في البلاد انخفض بشكل كبير بحلول الثاني من كانون الأول لكن إجراءات احتواء الوباء قد تطول.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس فرضاً جديداً للحجر في بريطانيا ومنها إغلاق الشركات والحانات والمطاعم غير الأساسية مع بقاء نشاط المدارس وذلك اعتباراً من الخميس القادم وحتى الثاني من كانون الأول للحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا حيث يتم تسجيل حوالي خمسين إصابة جديدة كل يوم.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت أمس أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1011660 حالة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 46555 حالة ما يجعل المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في القارة الأوروبية.

وفي النمسا، أعلن المستشار سيباستيان كورتز عن “إغلاق جديد” اعتباراً من الثلاثاء القادم ولغاية نهاية تشرين الثاني الجاري كما فرضت بلجيكا تدابير أكثر صرامة الجمعة الماضي في وقت شددت فيه ألمانيا القيود المفروضة في البلاد للحد من الوباء.

وفي البرتغال، أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا مساء أمس فرض إغلاق جزئي اعتباراً من الأربعاء تشمل 70 بالمئة من السكان.

وكانت اليونان أعلنت في وقت سابق فرض الإغلاق الجزئي لمدة شهر واحد في أثينا ومدن رئيسية أخرى في البلاد اعتباراً من الثلاثاء بهدف “محاولة إنقاذ عطلة عيد الميلاد.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم مسجلاً المزيد من الإصابات والوفيات.

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