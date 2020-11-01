الداخلية اللبنانية تقرر إقفال 115 قرية وبلدة بسبب كورونا

قررت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية اليوم إقفال 115 قرية وبلدة في مناطق لبنانية عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها وارتفاع الإصابات المسجلة.

وقضى القرار الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي بإقفال هذه القرى والمناطق اللبنانية اعتبارا من فجر غد الاثنين ولغاية التاسع من هذا الشهر.

كما تم تعديل توقيت الخروج والدخول الى الشوارع والطرقات العامة ومنع التجمعات الخاصة والاجتماعية على الأراضي اللبنانية كافة ومنع التجول ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا.

وطلب فهمي في قراره الاستمرار في اغلاق المقاهي والمسارح والنوادي الليلية والحانات ومنع التجمعات واقامة الحفلات الخاصة والعامة.

وكانت الوزارة قررت في الـ 11 من الشهر الماضي إقفال 169 قرية وبلدة في مناطق لبنانية عديدة لغاية الـ 19 من الشهر نفسه بسبب انتشار الفيروس.

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