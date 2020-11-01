حلب تتخلص من إجراءات أزمة البنزين وتنهي القرار المؤقت بتحديد أرقام السيارات

حلب-رحاب الإبراهيم

قررت محافظة حلب إلغاء (القرار المؤقت) الذي اتخذته سابقاً بتحديد أرقام السيارات الخاصة عقب أزمة البنزين التي ظهرت في عموم البلاد، حيث بات بمقدور جميع أصحاب السيارات (العمومي والخصوصي) الحصول على مادة البنزين من أي محطة وقود في المدينة أو الريف اعتباراً من يوم غد الاثنين.

ويأتي هذا القرار مع تراجع الازدحام على محطات الوقود وبدء عودة مخصصات محافظة حلب من مادة البنزين بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي كما كانت سابقاً.

وأهابت محافظة حلب بالمواطنين التقيد بالضوابط والتعليمات المتعلقة بتعبئة البنزين من خلال مطابقة البطاقات الذكية مع أرقام السيارات.

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