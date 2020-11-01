ترامب يجدد التحذير من فوضى في بلاده قبيل الانتخابات الرئاسية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة من الفوضى وأمور سيئة للغاية ستعم الولايات المتحدة قبيل يومين من بدء الاقتراع الرسمي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب ندد مجدداً بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يمنع بعض الولايات منها بنسيلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية من بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد قبل يوم الاقتراع العام ويسمح لها بمواصلة الفرز في الأيام اللاحقة.

واعتبر ترامب أن هذا القرار “المروع” يمهد طريقاً للتلاعب على نطاق واسع بنتائج التصويت، قائلاً: إن حالة من الفوضى ستعم البلاد وأموراً سيئة للغاية قد تحدث إذا لم يتم تحديد الفائز بالانتخابات حتى ليلة يوم التصويت.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى وجود مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال استخدام ترامب هذه التحذيرات كبرهان لرفض الاعتراف بنتائج التصويت إذا تكبد هزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكان رئيس شركة فيسبوك الأمريكية مارك زوكربيرغ حذر من خطر مرتفع لوقوع اضطرابات عامة واسعة في الولايات المتحدة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها بدأت الاستعدادات لاحتمال وقوع اضطرابات واسعة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة سى ان ان الأمريكية في وقت سابق اليوم تقدم بايدن على منافسه ترامب في ولايات مهمة في السباق نحو البيت الأبيض وذلك قبل الـ 48 ساعة من يوم الانتخابات الحاسم.

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