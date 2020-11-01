180 ألف ليرة طن الحطب.. يثير شهية التعدي على الأحراج

السويداء - طلال الكفيري

استغل تجار الحطب حالياً قلة مادة المازوت الموزعة على المواطنين، وحاجة المواطنين للتدفئة وخاصة أننا أصبحنا على أبواب فصل الشتاء، ما دفع بهم لرفع سعر طن الحطب هذا الموسم إلى حوالي ١٨٠ ألف ليرة، الأمر الذي سيشكل عبئاً مادياً على المواطنين.

وأشار عدد كبير من المواطنين إلى أنه في حال استمر واقع توزيع المازوت بهذا البطء سيضطرون لشرائه من السوق السوداء، إضافة لذلك فإن هذا السعر المرتفع جداً للحطب سيؤدي في نهاية المطاف إلى قطع المزيد من الأشجار الحراجية.

من جانبه أشار رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة السويداء – المهندس أنس أبو فخر إلى أن عناصر الضابطة الحراجية تمكنوا منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه من مصادرة ٢٢٠٠ كغ حطب صناعي و١٣٤٥ كغ حطب، وحجز سيارة كانت محملة به، إضافة لمصادرة عشرة مناشير يدوية، كما نظمت الدائرة أيضاً ٢١ ضبطاً حراجياً بحق عدد من المخالفين جراء قيامهم بتقطيع الأشجار والمتاجرة بها.

ولفت إلى أنه تم أيضاً تنظيم ٢٠ ضبطاً حراجياً جراء الحرائق، حيث بلغت المساحات المتضررة من الحرائق حوالي ٤٣٧٥ دونماً، وعدد الأشجار التي تضررت بشكل كامل ٢٨٣ شجرة، والتي تضررت بشكل جزئي بلغت ٣٠٤٤٠شجرة.

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