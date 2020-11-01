التربية: الثالث من الشهر الجاري بدء تنفيذ حملة التلقيح

تشرين

أصدرت وزارة التربية التعليمات الخاصة ببرنامج التلقيح المدرسي للعام الدراسي 2020-2021 والمعتمدة من المراجع المختصة ، وحددت الثالث من تشرين الثاني الحالي موعداً لبدء تنفيذ حملة التلقيح، والتي تستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أن حملة التلقيح المدرسي تشمل تلاميذ التعليم الأساسي( الحلقة الأولى) حيث سيتم إعطاء لقاحات (شلل الأطفال والثنائي الطفلي ) لتلاميذ الصف الأول ، ولقاح ( الثنائي الكهلي ) لتلاميذ الصف السادس، مؤكدة اهمية التنسيق التام بين مديرية التربية ( دائرة الصحة المدرسية ) ومديرية الصحة في كل محافظة لوضع خطة عمل كاملة، وتشكيل اللجان الخاصة بالتلقيح، ومواعيد زيارات المدارس، وضرورة التأكيد على تنفيذ التعليمات الناظمة للتلقيح وقراءتها من قبل الإدارة والعاملين بالمدارس، ومساعدة فرق التلقيح، وتوزيع إخبارات الولي وجمع الأجوبة وتصنيفها بشكل دقيق مع إعداد جداول اسمية للتلاميذ ولكل لقاح على حده، وقيام الأطباء والمساعدات الصحيات والمثقفات، العاملين في دائرة الصحة المدرسية بالتوعية والتثقيف اللازم حول أهمية التلقيح وفوائده في الوقاية من الأمراض، وتدوين الأعمال المنفذة كافة على السجل الصحي المدرسي وفق النموذج المعمم الخاص بالتلقيح، و تسجيل عدد الملقحين وأسماء المؤجلين والغائبين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تلقيحهم وفق مواعيد محددة بالتنسيق مع إدارات المدارس، وضرورة إنهاء حملة التلقيح المدرسي في وقتها المحدد، وإرسال نسخة عن النتائج إلى مديرية الصحة المدرسية ومديرية الرعاية الصحية الأولية، والتعميم على جميع المدارس موافاة دائرة الصحة المدرسية في مطلع شهر آذار بإشعار يوضح تاريخ تلقيح تلاميذ مدرستهم، وعدد الملقحين، واللقاحات التــــــــي أعطيت( وفي حال عدم تلقيح تلاميذ مدرستهم استدراك ذلك مباشرة ).

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