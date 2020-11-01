عودة ضخ مياه الشرب تدريجياً بعد توقف كهرباء السن

اللاذقية - باسمة إسماعيل

أكد المهندس مضر منصورة المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في اللاذقية عودة ضخ المياه مباشرة على خطي الجر الثالث والرابع، وأنه سيتم الضخ بشكل تدريجي على خطي الجر الأول والثاني، وذلك بعد عودة التيار الكهربائي إلى محطة السن عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، مشيراً إلى أن الضخ توقف بشكل كامل على كافة خطوط الجر بسبب هذا العطل الكهربائي الطارئ في محطة السن، وذلك في تمام الساعة التاسعة وأربع وخمسين دقيقة من صباح اليوم.

وأوضح منصورة أن المياه ستأتي تدريجياً إلى كافة أحياء المدينة حتى مساء هذا اليوم، مبيناً أن المؤسسة قامت بالتواصل مع الإخوة المواطنين من خلال صفحة المؤسسة لإعلامهم عن سبب انقطاع المياه، وأيضاً إعلامهم حالياً عن بدء الضخ بشكل تدريجي لتصل لكافة الأحياء.

وأشار منصورة إلى أن المؤسسة تقوم بإصلاح كل الأعطال الخاصة بالمؤسسة التي تحدث في اليوم ذاته، وتتواصل مع الجهات المعنية عندما تكون الأعطال مرتبطة بها لحلها مباشرة.

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