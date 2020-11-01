الموجة الثانية من فيروس كورونا تزداد حدة

أعلن موقع وورلد ميتر الأمريكي أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغت 46482200 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1201759 مع تعافي 33556292 شخصاً من الفيروس.

ويأتي هذا الارتفاع في الأرقام مع ازدياد الموجة الثانية من انتشار الفيروس حدة في العديد من دول العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري تسجيل 7719 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا و434 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت سادات لاري في تصريح اليوم ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 620 ألفاً و491 حالة لغاية الآن بينهم 5244 في وضع حرج كما ارتفع عدد المتوفين إلى 35 ألفاً و298 شخصاً.

وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة عن 9745 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 1166924 بما في ذلك 973939 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة: تم تسجيل 211 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ما يرفع عدد الوفيات إلى 31002 فيما سجلت مقاطعة بوينس آيرس الأكثر تضرراً من بين جميع المقاطعات في البلاد حتى الآن 549365 إصابة.

بدورها ،أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عن تسجيل 2696 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 412784 كما تم الإعلان عن 74 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 13943.

وفي ماليزيا، تم تسجيل 957 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 32505 بينما بقي عدد الوفيات عند 249 وفاة بسبب عدم تسجيل وفيات جديدة.

من جهتها، أبلغت وزارة الصحة العامة في أفغانستان عن 76 إصابة جديدة بكوفيد 19 ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 41501.

وقالت الوزارة في بيان: تم تسجيل ما يصل إلى 1536 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في شباط الماضي إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ صباح أمس.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا عن تسجيل إصابتين جديدتين بكوفيد 19 ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1959 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 وفاة من جراء الفيروس.

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