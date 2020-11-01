38 حادثاً مرورياً في حماة الشهر الماضي والوفيات ثلاث

حماة- مصطفى النعسان

بلغ عدد حوادث السير في حماة خلال تشرين الأول الماضي 38 حادثاً نجم عنها ثلاث وفيات , في حين بلغ عدد مخالفات الضبوط المنظمة 3005 مخالفات والآليات المحجوزة 144 آلية, منها 17 مذاع البحث عنها وبلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة 83 دراجة.

وذكر العقيد وليد العجيلي رئيس فرع المرور أن المردود المالي للمخالفات المصالح عليها بلغ حوالي أربعة ملايين ليرة.

وأشار إلى أنه تم منح 2461 إجازة سوق من جميع الفئات خلال الفترة نفسها, في حين بلغ عدد المخالفات الخطرة 1240 مخالفة.

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