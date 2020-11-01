أميركا.. ونهم السيطرة

ترجمة وتحرير: خالد فلحوط

تبدو الصين مستورداً شاملاً للطاقة، وتستحصل على أجزاء كبيرة منها من المنطقة العربية وإفريقيا، مع استثماراتها في الموانئ والصناعة والتكنولوجيا، ليظهر رد فعل أميركا سلبياً إزاء ذلك، إذ يبدو أن العالم يشهد حرباً باردة بين البلدين مع ديناميات مختلفة في كل منطقة.

وتفاقمت الأزمات المتتالية نتيجة الحضور الصيني في المحيط الهادئ، وبروزه كجهة فاعلة ومهمة باستثمارات مباشرة. إذ تعمل بكين على الاستفادة من مهاراتها في إدارة الشؤون الاقتصادية لتحسين علاقاتها مع إفريقيا بما يضمن مصالح الطرفين.

وفي الآونة الأخيرة، وفي ضوء المواجهة المستمرة، بحثت واشنطن عن فرص عدة لتحسين نفوذها في إفريقيا وأبدت اهتماماً بالقارة لغناها بالموارد الطبيعية وموقعها الإستراتيجي. وتعد إفريقيا أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتنطلق الرغبة في الاستفادة من الاقتصاد الإفريقي المتنامي، والسوق الاستهلاكية في زيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع حتى يمتلك الأفارقة المزيد من الأموال والمشاريع الواعدة.

ومن المعروف أن عدد سكان القارة يتجاوز حالياً مليار نسمة، أكثر من ٥٠ % منهم من فئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ٢٥ عاماً. ويمكن تصنيف ما يقارب ٢٠٠ مليون إفريقي على أنهم من الطبقة الوسطى.

ويعد قطاع الموارد الطبيعية في إفريقيا أحد المجالات القليلة التي شاركت بها واشنطن الشركات الوطنية الإفريقية. وبالرغم من ملاءمة ذلك للحكومات الإفريقية، إلا أن الاحتياجات الأساسية ما زالت غير محققة.

وفي ظل هذا المناخ، وبسبب التوترات المتزايدة التي أذكتها واشنطن مع الصين، والتي تجلت في حرب تجارية، فضلت إفريقيا تطوير علاقاتها مع الصين، فالتزامات بكين طويلة الأمد مقابل وعودها بزيادة الاستثمارات مع الحد الأدنى من المطالب ذات الدوافع السياسية.

ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بأن علاقات إفريقيا مع دول كروسيا والصين والهند تتطور بفاعلية أكبر بكثير من علاقاتها مع أميركا وأوروبا، ويعبر هذا الموقف عن تحفظات الأفارقة وخوفهم من سياسات الغرب المتشددة، كطرق حل المواجهات بالتدخلات العسكرية.

وأدركت الإدارة الأميركية مؤخراً حجم الإشكاليات في العلاقة مع إفريقيا، بعد أن وافق «بنك التصدير والاستيراد» الأميركي على تمويل مشروع الغاز الطبيعي في موزمبيق. وتخطط واشنطن لزيادة التجارة المتبادلة والاستثمار. فتوفير التمويل لهذا المشروع يدعم خطط واشنطن لتوسيع نفوذها في إفريقيا متضمناً إطلاق فرق وهيئات استباقية متعددة الوكالات.

ويتهيأ الخليج الغيني ليكون القطب العالمي الأول في إنتاج النفط، لاسيما وأن احتياطات القارة متصلة مباشرة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتؤكد التوقعات الرسمية أن أميركا ستعتمد على نحو ٢٠ % من احتياجاتها النفطية من إفريقيا خلال العقد القادم، ولعل هذا السبب الذي دفع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش للاجتماع ببعض القادة الأفارقة في البيت الأبيض، وطرح تقديم مساعدات اقتصادية، وضخ استثمارات أميركية كبيرة.

باتت القارة السمراء تنتج كميات كبيرة من النفط، حيث زاد إنتاجها خلال العقد الأخير بنسبة ٣٦% مقابل ١٦% فقط لباقي القارات. ولحقول النفط الإفريقية الواعدة منافع سياسية أكيدة، فجميع الدول الإفريقية باستثناء نيجيريا لا تنتمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي تسعى أميركا لإضعافها بمنع انضمام المزيد من الدول إليها.

وهذا ما يجعل أميركا تزج بكل قوتها لتوسيع نفوذها، وهو ما لا يروق للأفارقة الساعين لعلاقات طبيعية متوازنة وشراكات إستراتيجية واعدة.

عن «نيو إيسترن آوت لوك»

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