أنديتنا تصرخ: (لله يامحسنين!)

زاهربدران

عندما تصرخ الأندية ألماً من الصعوبات المالية إلى حد عدم قدرتها على تأمين أجرة النقل إلى محافظة مجاورة, كما حصل مع نادي الساحل الذي ليس بمقدور إدارته تأمينها للذهاب إلى جارته اللاذقية ليلعب مع فريق تشرين ويخسر أمامه بثلاثية، لابد من أن نتساءل وجعاً وحسرة وألماً: كيف سيكمل هذا النادي مشواره في الدوري وخزينة إدارة ناديه خاوية وتمد يدها على الأبواب بصوت عالٍ (لله يامحسنين)؟

وعندما يخسر نادٍ جديد انضم إلى الدوري الكروي بثلاثية على ملعب الجلاء الذي اعتبرها أرضه الافتراضية لعدم امتلاكه ملعباً جاهزاً أمام حطين وهو المدجج بالنجوم ومدرب المنتخب سابقاً فجر إبراهيم والذي فاق تعاقد إدارة ناديه الحرجلة مع اللاعبين والمدرب ملايين الليرات في سابقة غير معهودة في دورينا ويخسر للمرة الثانية من دون أن نجد نجومه المتخمين بالأموال يلعبون ولو على (قد المصاري), فعن أي دوري متطور نتحدث؟ .. وعن أي كرة متطورة نتأمل؟.. وعن أي منتخب سيصل إلى نهائيات كأس العالم على يد المعلول الذي (عل) خزينة اتحاد الكرة نفسها وأفلسها على الآخر لعدم قدرته على دفع ثمن السبعة الأشهر المكسورة للمدرب عدا مساعديه ، وهذا ما جعل المدرب يصرخ متوجعاً ومعاتباً القيادة الرياضية واتحاد الكرة على عدم صرف مستحقاته التي وعدوه بها بعد رحلة فاشلة إلى الاتحاد الآسيوي لاستعادة الأموال المجمدة من جراء العقوبات المفروضة على رياضتنا المحاصرة ، وعندما فشل رئيس اتحاد الكرة في رحلته في استعادة الأموال المجمدة التجأ إلى مناقصة تعهيد الدوري (لعل وعسى) يحصل على ضالته ويفي بالتزاماته مع مدرب المنتخب (ويادار مادخلك شر) ولكن على مبدأ المثل القائل: (اجت الحزينه تفرح ما لقت الها مطرح)

فشل مزاد التعهد للمرة الثانية لأنه لم يصل إلى الرقم السري الموضوع لمن يريد أن يتعهد الدوري الكروي، وهكذا أصبح اتحاد الكرة مثل أنديته (على الأبواب يامحسنين).

حتى وإن كل من تسأله عن الدوري ومبارياته سواء من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو إدارات الأندية تجدهم غير راضين عن الأسلوب الذي تدار فيه أهم بطولة كروية محلية، ولعل الأيام القادمة تنبئنا بأخبار استقالات أو إقالات مدربين وإدارات أندية

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