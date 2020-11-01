«عشتار» حكاية تدخل إيجابي جديد في خطوط لإنتاج (السمنة والزيت والمرتديلا)

مركزان الخليل

مجموعة من الخطوات تقوم بها المؤسسة السورية للتجارة باتجاه توسيع نشاطها التجاري وزيادة حجم التدخل الإيجابي في السوق المحلية .. هذا ما أكده المدير العام للمؤسسة -أحمد نجم في تصريح لـ«تشرين» موضحاً فيه جملة من المعطيات التي يبنى عليها هذا التدخل مستنداً إلى معطى جديد يفرض حالة تدخل جديدة يتم من خلالها تأمين حاجة بعض الجهات العامة والمراكز التسويقية والصالات التابعة بملايين الأطنان سنوياً من مختلف المواد الغذائية لاسيما المربيات والكونسروة, مع دخول منتجات جديدة ترسم المؤسسة إدخالها ضمن الروزنامة الإنتاجية لمنشأة «عشتار» التي تقوم باستثمارها المؤسسة السورية للتجارة, وأهم هذه الخطوط الإنتاجية؛ خط لإنتاج السمنة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو2 طن يومياً, إلى جانب خط لإنتاج الزيت بطاقة واحد طن من زيت دوار الشمس, وهذه الخطوط من المتوقع أن تدخل الخدمة الفعلية قبل نهاية الشهر الحالي.

كذلك خلال العام القادم سيتم افتتاح خط لإنتاج المرتديلا بطاقة تقدر بخمسة أطنان من اللحمة يومياً, إضافة إلى إعادة تأهيل غرف التبريد البالغ عددها عشر غرف, وتجهيزها بأحدث آلات التبريد وخاصة أن طاقتها التخزينية تزيد على 300 طن, الأمر الذي يساهم في توسيع قاعدة التدخل, وتخفيف التكاليف الإنتاجية وانعكاسها بصورة إيجابية على المستهلكين.

وفي زيارة ميدانية لمنشأة عشتار للاطلاع على الواقع الفعلي لها ورؤية الحالة الإنتاجية لها.. فقد تبين وجود طاقات إنتاجية كبيرة مهدورة يمكن الاستفادة منها, ووضعها في الخدمة الفعلية والتي تستغني بها المؤسسة عن شراء أي سلعة من الأسواق, أو حتى استيرادها, لكن ذلك مرهون بحالة استثمارية تفرض وجودها على الحالة الكلية للمنشأة, وخلال الجولة تم اللقاء مع مديرها- المهندس مجدي البشير الذي أكد حاجة المنشأة لمزيد من أعمال الصيانة للخطوط القائمة إلى صيانة خطوط إنتاجية متوقفة منذ سنوات, مؤكداً أن المنشأة تحتاج نحو نصف مليار لإعادة تأهيلها, وهذا المبلغ من شأنه وضع المنشأة في حالة مثالية من الإنتاجية والعائدية الاقتصادية, إلا أن هناك جملة من الصعوبات مازالت تعانيها المنشأة وتعكس حالة من الضعف في تأمين المطلوب في الحدود القصوى في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الرئيسة, وصعوبة تأمينها سواء من السوق المحلية أو من الأسواق العالمية, إلى جانب نقص السيولة اللازمة لإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لخطوط الإنتاج, وأوضح البشير أنه بإنهاء هذه الإشكاليات يمكن البحث عن حلول من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة تكتسب حالة الضرورة لأسواقنا المحلية, إلى جانب السماح للمؤسسة باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى في حال عدم توافرها في السوق المحلية, أما فيما يتعلق بالمؤشرات المادية فقد أكد البشير أن مبيعات المنشأة قدرت بنحو خمسة مليارات ليرة للجهات العامة إلى جانب تزويد الصالات بالمواد المنتجة فيها حيث تم تحقيق إيرادات فعلية قدرت بنحو مليار ليرة محققة أرباحاً صافية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو53 مليون ليرة, في حين كانت كميات الإنتاج نحو أربعة آلاف طن من المربيات والكونسروة, إلى جانب إنتاج أكثر من 1,5 مليون علبة (فول ومسبحة), ونحو600 ألف علبة كونسروة مختلفة.

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