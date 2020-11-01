البدء بصرف الدفعة الخامسة من منحة بدل التعطل

طرطوس- ثناء عليان

أكد معاون مدير صندوق المعونة الاجتماعية في طرطوس- أحمد قاسم أنه يتم حالياً صرف الدفعة الخامسة من منحة بدل التعطل، حيث بلغ عدد الذين استلموا المنحة حتى الآن ١٥٠٠ متعطل من أصل ٨٨٤٤ متعطلاً.

وبيّن قاسم أن هذه المنحة تصرف مرة واحدة فقط لكل عامل في القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الحجر الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك العاملون في قطاعات السياحة بمختلف مجالاتها وعمال «الحمل والعتالة» وسائقو«السرافيس», وعمال البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية، شرط أن يكون عمره بين ١٨ و٧٠ عاماً، وغير عامل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المنظم أو من أصحاب المنشآت, ولم يتقاض أي راتب خلال فترة الحظر, وقد سجل في القناة الرقمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال قاسم: إن عدد المستفيدين من الدفعة الأولى هو 2705 متعطلين، أما الدفعة الثانية فكانت نحو176 اسماً, وبعد التدقيق تبين أن هناك أسماء من عائلات واحدة والبعض الآخر من قرية واحدة، وهنا انتابنا الشك في أن هذه الأسماء لا تستحق، لذلك قمنا بإعادتها للإدارة المركزية لصندوق المعونة الاجتماعية في دمشق بكتاب رسمي لتدقيقها مع ذكر كل اسم موجود بالقائمة وصلته بالأسماء الموجودة ضمن القائمة ذاتها, والموافق عليها من قبل اتحاد الحرفيين في طرطوس، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للحرفيين تم رفع شكوى أكدوا فيها وجود أسماء لا علاقة لهم بالحرفيين ولا بالمهن المنسوبة إليهم، وبعد التدخل من قبل الاتحاد العام للحرفيين في دمشق تم التدقيق بالأسماء، حيث تم حذف بعض الأسماء والاحتفاظ بـ10أسماء فقط، وكذلك تكرر الأمر في الدفعة الثالثة، ولكن كانت الأخطاء أقل، حيث تم حذف كل اسم لا يستحق حسب اتحاد الحرفيين, وخاصة أن هذه القوائم في الأصل صادرة عنه، ورغم ذلك كان في القائمة بعض الأسماء من عائلة واحدة لم يتم اكتشافها إلا أثناء الصرف، ولكن تم صرف المنحة لهم بسبب الموافقة عليهم, إذ لم يكن بالإمكان التأخير في صرف المنحة للمستحقين المتضررين فعلاً.

وعن كيفية استلام المبلغ قال قاسم: يتم تحويل المستفيد بعد تقديم التعهد بمطابقة الشروط لدينا إلى مديرية المالية في طرطوس لقبض المبلغ كاملاً مع نسخة من التعهد ويكون استلام المبلغ كاملاً وبشكل شخصي ولصاحب العلاقة فقط.

وعن الصعوبات التي تعوق عمل الصندوق أشار قاسم إلى أن عدد الموظفين العاملين في صندوق المعونة الاجتماعية هو ٣٠ عاملاً فقط، وللأسف جميعهم عقود سنوية منذ ٢٠١١ ويعملون بجهود مضاعفة وحماس كبير، وأصبح لديهم خبرة في العمل، لذلك طالب قاسم بتثبيتهم، وإصدار الملاك العددي والوصف الوظيفي للعاملين في الصندوق، وأكد ضرورة إصدار هيكلية واضحة للإدارة العامة وللفروع، وتحديد الصلاحيات والمهام وتخصيص الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في طرطوس ببناء مستقل لكون مقره حالياً ضمن مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، وطالب قاسم بتأمين وسائل نقل وخدمة «سيارة، دراجات آلية، دراجات هوائية», وخاصة أن فرع طرطوس يتبع له ثلاثة مراكز في مناطق متفرقة من المحافظة هي الشيخ بدر والقدموس وصافيتا، حيث أن جميع المعاملات بين الصندوق وهذه المراكز والمصارف ودوائر الدولة المختلفة, وكذلك الكشوف الحسية التي يقوم بها العاملون لدينا كلها تكون على نفقتهم الشخصية من دون أي تعويض يذكر.

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