الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ 98

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 98 على التوالي احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته وسط تدهور كبير في حالته الصحية.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لوكالة “وفا”: إن الأسير الأخرس يعاني إعياء شديداً وارتفاع ضغط عضلة القلب وتتزايد المخاوف من تضرر الوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين محذراً من احتمال تعرضه لانتكاسة مفاجئة تهدد حياته.

وأوضح عبد ربه أن الأسير الأخرس وبرغم ما ألحقه به الإضراب لا يزال يتمتع بمعنويات عالية وإرادة وإصرار على التمسك بحقه في الحرية.

وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير الأخرس برغم تحذيرات منظمات حقوقية وفلسطينية من تدهور حالته الصحية الشديدة ومطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عنه.

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