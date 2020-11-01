عالمياً..أكثر من مليون و200 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1200193 شخصا حول العالم منذ ظهوره لأول مرة في كانون الأول الماضي وفق إحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 46373777 إصابة وإجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 33483516 شخصا.

ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بتسجيلها 236072 حالة وفاة من أصل 9402590 إصابة تليها الهند مع تسجيل 122149 حالة وفاة من أصل 8182881 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 159902 حالة وفاة من أصل 5535605 إصابات.

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