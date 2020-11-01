الحرارة تواصل انخفاضها وأمطار متفرقة

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة ومائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والمناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق وبين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتقترب من معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام مع هطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة أحياناً ويستمر الجو مائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاحد الاثنين الثلاثاء دمشق 27/14 26/13 25/12 القنيطرة 26/14 23/13 22/13 درعا 27/15 26/13 25/14 السويداء 26/15 24/12 23/13 حمص 25/16 23/14 22/13 حماة 26/16 23/15 23/14 الحسكة 30/18 27/17 27/16 اللاذقية 26/20 24/18 22/18 طرطوس 27/20 26/18 25/18 حلب 25/17 22/15 22/15 ادلب 26/15 24/14 22/15 دير الزور 30/16 28/16 29/16 الرقة 29/16 24/15 26/16

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