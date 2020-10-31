آخر تحديث: 2020-11-01 02:24:33
الأخبار

مراسل سانا: سماع دوي انفجار في مدينة الحسكة ومعلومات أولية عن استهداف دورية لميليشيا قسد بعبوة ناسفة بحي النشوة فيلات

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed