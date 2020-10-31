القضاء الأمريكي يعلق جزءاً من حظر فرضه ترامب على تيك توك

أمر قاض أمريكي بعدم تطبيق جزء من القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بحظر تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس الصينية في أنحاء الولايات المتحدة.

ووفق وكالة فرانس برس لجأ ثلاثة من مستخدمي الإنترنت الذين يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك إلى محكمة في ولاية بنسلفانيا للمطالبة بتعليق جزء من هذا المرسوم الذي ينص على منع الشركات الأمريكية من تقديم الخدمات الأساسية إلى تيك توك مثل الاستضافة على الإنترنت.

واعتبر القاضي أن هناك أدلة ربما تكون مقنعة بأن الرئيس ترامب تجاوز سلطته وخصوصا أن تيك توك وهو تطبيق شائع خصوصا بين الشباب ويسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة يتمتع بالحماية نفسها مثل وسائل التعبير أو الإعلام الأخرى كالأفلام أو الصور أو وكالات الأنباء.

وأوقف قاض فدرالي أمريكي في واشنطن في نهاية أيلول قرارا أصدرته إدارة ترامب بحظر تنزيل تطبيق تيك توك.

وكان ترامب وقع منتصف آب الماضي مرسوما يلزم مجموعة بايت دانس ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق تيك توك شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي خلال تسعين يوما في استمرار لسياساته العدائية والاستفزازية تجاه الصين وشركاتها.

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