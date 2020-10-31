مقتل 5 مسلحين من ميليشيا “قسد” بينهم قياديان وإصابة آخرين بهجمات شنها مجهولون في الحسكة ودير الزور

قتل 5 مسلحين بينهم قياديان من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا وأصيب آخرون برصاص مجهولين في مدينة الحسكة وريفها وريف دير الزور في ظل ازدياد وتيرة الهجمات ضد محاور تحرك الميليشيا ونقاط انتشارها في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية في الحسكة أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت مساء اليوم بسيارة لقيادي من ميليشيا قسد في مدينة الحسكة ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين كانوا برفقته تم نقلهم إلى مشاف ميدانية تابعة للميليشيا في المنطقة.

وفي بلدة مركدة بالريف الجنوبي قتل قيادي آخر من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في سوق بيع المواشي في البلدة وذلك تزامنا مع مقتل أحد مسلحي الميليشيا في بلدة الهول بالريف الشرقي برصاص مجهولين.

وفي أقصى ريف دير الزور الشرقي أكدت مصادر أهلية أن “مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تتحرك في محيط بلدة السوسة بمنطقة البوكمال “.

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