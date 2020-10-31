1784 إصابة جديدة بكورونا في تونس و291 في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 64 حالة وفاة و1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا عن الوزارة قولها في تقرير يومي إن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بدء تفشي الفيروس لغاية الآن وصل إلى 59813 إصابة وإجمالي حالات الوفاة وصل إلى 1317 مشيرة إلى أن نسبة الوفيات ارتفعت منذ بدء تفشي الفيروس في تونس إلى 1ر11 بالمئة.

وفي الجزائر أعلن المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في بيان تسجيل 291 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57942 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 1964 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 40201 حالة.

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