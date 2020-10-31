الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالمدفعية على قرية الدبس ومحيط بلدة تل أبيض

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية بالمدفعية على قرية الدبس ومحيط بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لتهجير المدنيين من منازلهم وأراضيهم الزراعية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي والإرهابيين المتحصنين تحت حمايتها شنوا عدوانا بالمدفعية على قرية الدبس غرب بلدة عين عيسى ومحيط بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

واعتدت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها أمس بالمدفعية على قرى محيط ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

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