الصحة: 45 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 39 حالة و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 39 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وبينت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5728 شفيت منها 1976 وتوفيت 288 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٩ في درعا

٩ في حمص

٥ في السويداء

٥ في حماة

٤ في دمشق

٣ في اللاذقية

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في حماة

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٥ في حمص

٥ في دمشق

٥ في حلب

٥ في اللاذقية

٥ في درعا

٥ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في حماة

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