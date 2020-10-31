استشهاد مدني بانفجار دراجة نارية مفخخة في قرية الباسوطة بريف حلب

استشهد مدني جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية الباسوطة التابعة لمدينة عفرين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن دراجة نارية مفخخة انفجرت اليوم في قرية الباسوطة جنوب مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي ما أدى إلى استشهاد مدني ووقوع أضرار مادية في المكان.

واستشهد طفل وأصيب 6 مدنيين بجروح في الـ 20 من الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة منبج نحو 80 كم شمال شرق مدينة حلب.

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