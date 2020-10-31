إيطاليا تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات كورونا

سجلت إيطاليا اليوم رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الإيطالية قولها في بيان اليوم إن البلاد سجلت 31758 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء انتشار الوباء لافتة إلى أن هذا العدد يزيد عن العدد المسجل أمس وهو 31084 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 297 وفاة جديدة بسبب الفيروس مقابل 199 حالة أمس.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لا يزال محدوداً.

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