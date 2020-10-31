ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 35 قتيلاً و880 جريحاً

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس منطقة بحر ايجة وهز تركيا واليونان إلى 35 قتيلاً و 880 جريحاً.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد قولها إن حصيلة القتلى ارتفعت اليوم إلى 35 شخصاً أحدهم توفي غرقاً فيما وصل عدد الجرحى إلى 880 مشيرة إلى أنه تم رصد هزة جديدة بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضربت صباح اليوم على عمق 33ر7 كيلومترات في قضاء سفري حصار التابع لمحافظة ازمير غرب تركيا دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

ووفق الإدارة شهدت المنطقة التي ضرب فيها الزلزال الأول في بحر ايجة 484 هزة ارتدادية 37 منها بلغت شدتها 4 درجات.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة 804 آخرين جراء الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر وأدى إلى انهيار وتضرر 17 مبنى في ازمير إضافة إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في جزيرة ساموس اليونانية شرق بحر ايجة.

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