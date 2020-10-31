العدوان السعودي يرتكب 292 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مسجلة 292 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات مراقبة الخروقات لموقع “المسيرة نت” أن الخروقات شملت تحليق طائرة أباتشي في الجبلية و14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وكيلو 16 والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 71 خرقاً بقصف مدفعي و209 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 7 غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية ماهلية في محافظة مأرب و10 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف وغارتين على محافظة صعدة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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