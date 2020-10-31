إصابات كورونا تتجاوز عتبة المليون في بريطانيا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا المليون حالة وسط ارتفاع حاد للوفيات في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لعزل عام لاحتواء تفشي الفيروس.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البريطانية قولها في بيان أنه تم تسجيل 21915 إصابة جديدة و326 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1011660 حالة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 46555 حالة.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أنه سيفرض إعادة إغلاق جديد في البلاد لمدة شهر كامل حتى الثاني من الشهر المقبل حيث ستغلق المتاجر غير الأساسية وتلغى تجمعات العائلات والأصدقاء بينما ستبقى المدارس والجامعات والمحاكم دون إغلاق.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود عزل جديدة.

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