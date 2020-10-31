إعلان أسماء الطلاب المقبولين في معاهد التربية الرياضية والمتفوقين رياضياً

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الطلاب المقبولين في معاهد التربية الرياضية والمتفوقين رياضياً للعام الدراسي 2020-2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الأسماء تضمنت الطلاب المقبولين في معاهد التربية الرياضية من حملة الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي والمتفوقين رياضياً من حملة الشهادة المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) مشيرة إلى أن تسجيل المقبولين يبدأ اعتباراً من الغد ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 15/11/2020.

ودعت الوزارة الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل والاطلاع على الأسماء إلى الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 25 من الشهر الجاري أسماء الناجحين في اختبارات القيد والقبول لمعاهد التربية الرياضية للعام الدراسي 2020-2021.

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