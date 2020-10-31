اندلاع حريقين بأحراج كسروان وحاصبيا في لبنان

اندلع حريق اليوم في حرج من الأشجار المختلفة في كسروان شمال شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني تمكنت بعد جهود مضنية على مدى ساعات من إخماد الحريق الذي أتى على مساحات واسعة من الأشجار قرب بلدتي جورة الترمس ونهر الدهب.

كما اندلع حريق ثان في محلة ريحانة بري بقضاء حاصبيا في البقاع الغربي وأتت النيران على مساحة واسعة من الأعشاب والأشجار وتدخلت عناصر الدفاع المدني لإخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.



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