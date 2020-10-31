هزة أرضية ارتدادية تضرب غرب تركيا

ضربت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم قرب منطقة سفري حصار غرب تركيا.

وذكرت منظمة إي إم إف سي لمعلومات الزلازل في صفحتها على تويتر اليوم “أن هزة أرضية بقوة 4 درجات تم رصدها على بعد نحو 40 كم جنوب غرب منطقة سفري حصار التابعة لولاية إزمير غربي تركيا”.

وأفاد المصدر بأن الهزة لم تسجل أضرارا بشرية أو مادية.

وكان 25 شخصا قتلوا وأصيب 804 آخرون جراء الزلزال الذي ضرب أمس بقوة سبع درجات على مقياس ريختر في بحر إيجة وهز تركيا واليونان.

طباعة