قرى يمنية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوى العدوان السعودي

تعرضت قرى حدودية يمنية في محافظة صعدة اليوم لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوى العدوان السعودي ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن أضراراً لحقت بممتلكات المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.

وكانت قوى العدوان استمرت بتصعيدها وخروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة كما شنت غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف والمناطق الحدودية في محافظة صعدة.

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