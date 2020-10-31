الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يحدد موعداً للمسرحين الذين لم يسجلوا في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أنه يمكن للمسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الثانية للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين التقدم بطلبات تسجيل خلال الفترة من الـ 1 ولغاية الـ 20 من تشرين الثاني 2020.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي أن التسجيل للاستفادة من المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين خلال الفترة المحددة يكون في فروع ومراكز الصندوق المنتشرة بالمحافظات مشيراً إلى أنه تقبل طلبات الاعتراضات من المسرحين الذين لم تقبل طلبات تسجيلهم بالبرنامج بمرحلته الثانية خلال الفترة نفسها أيضاً.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل وفق إعلان الصندوق وثيقة غير عامل ووثيقة غير مشمول بالتأمينات وصورة عن الهوية الشخصية ودفتر خدمة العلم ووثيقة الخدمة.

وكان الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أعلن في الـ 20 من تشرين الأول 2020 أسماء المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية المقبولين للاستفادة من المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين وبلغ عددهم 29105 مسرحين من العدد الإجمالي للمتقدمين البالغ 31639 مسرحاً.

ويتضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين تقديم مبالغ نقدية لمدة 12 شهراً قيمتها 35 ألف ليرة سورية شهرياً تتوقف عندما يحصل المسرح على عمل بالقطاع العام سواء كعامل دائم أو بموجب عقد سنوي إلى جانب إقامة دورات تدريب مهني مجانية لرفع قدرات ومهارات المستفيدين وتسهيل نفاذهم إلى سوق العمل في القطاعين العام والخاص أو منح قروض مدعومة أو معفاة من الفائدة لتأسيس مشاريع صغيرة.

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