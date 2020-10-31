الشرطة والوحدة أحباب في ثاني جولات الدوري الكروي

ابراهيم النمر

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري السوري لكرة القدم بلقاء قطبي العاصمة دمشق وفي ملعب الجلاء بين الشرطة والوحدة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما وبهذا الوحدة أضاف نقطة إلى رصيده والشرطة حقق أولى نقاطه في هذا الدوري وبعد نهاية هذه المرحلة يتشارك تشرين والكرامة والجيش صدارة الترتيب ب6 نقاط لكل منهم ويليهم جبلة والوثبة والوحدة ب4 نقاط فحطين 3 نقاط والشرطة والطبيعة والحرية والفتوة بنقطة واحدة بينما الاتحاد والساحل والحرجلة لم يحققوا أي نقطة.

وتلعب في يوم الجمعة القادم الجولة الثالثة التي يلتقي فيها الحرية مع الاتحاد والكرامة مع الجيش والوحدة مع الوثبة والساحل مع الشرطة و حطين مع جبلة والطليعة مع الحرجلة.

تصوير -عبد الرحمن صقر

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