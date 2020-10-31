وفاة شخصين وإجلاء 198 جراء حريق بمستشفى في تشيليابينسك الروسية

توفي شخصان وأجلي 198 شخصاً من مستشفى مؤقت لمصابي فيروس كورونا في مدينة تشيليابينسك الروسية بجبال الأورال الجنوبية بعد اندلاع حريق فيه.

ونقلت وكالة تاس عن باكيل يكيموف رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الطوارئ بمنطقة تشيليابينسك قوله خلال مؤتمر صحفي “إن الحريق اندلع بعد انفجار حدث في مقصورة للأوكسجين بالقرب من عيادة طبية تم تحويلها إلى مستشفى لمرضى كورونا” مشيراً إلى أن الحريق امتد إلى المستشفى نفسه والمبنى السكني المجاور.

وأوضح يكيموف أن الحريق تسبب بوفاة مريضين اثنين بعد انقطاع إمدادات الأوكسجين لافتاً إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

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