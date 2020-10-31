وفاة الممثل الإسكوتلندي شون كونري

توفي الممثل الإسكوتلندي الشهير شون كونري أول من جسد على الشاشة الكبيرة دور العميل السري جيمس بوند الذي قدمه في سبعة أفلام عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن كونري توفي أثناء وجوده في جزر الباهاما وكان مريضا لبعض الوقت.

وامتدت مسيرة كونري التمثيلية لعقود من الزمن وشملت جوائزه العديدة أوسكار وجائزتي بافتا وثلاث جوائز غولدن غلوب.

وتضمنت مسيرته العديد من الأفلام الشهيرة فيما منحته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لقب فارس في عام 2000 وفي آب الماضي احتفالا بعيد ميلاده التسعين.

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